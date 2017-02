Lançamento Ep-Top d` Gama e BTXNT levaram ao delírio os mindelenses presentes no Beach Bar Pont D` Água

7/02/2017 07:45 - Modificado em 7/02/2017 07:45

O Show festa- lançamento Ep Top d` Gama (Devil e Angel) – BTXNT (kiddye Bonz), show que teve como anfitrião o Beach Bar Pont D` Água no sábado 4, teve boa casa e muito glamour no palco.

Com a casa bem composta para ver os seus ídolos, a noite não poderia ter começado melhor com um brinde da casa os TMP Boyz, que deram ao público e aos fãs um cheirinho da grande noite que começava. Depois dos TMP Boyz foi a vez de RAPAZ100JUIZ que viajaram da Santiago para presentear o público Mindelense com sucessos antigos e também trabalhos do novo Single SANTA CATARINA. E como já haviam prometido que era o de “brindar o público com o que sabemos fazer com uma boa música e, Hip Hop Kriolo no seu estado puro”, cumpriram e levaram ao delírio o público Mindelense.

Depois da actuação destes dois grupos e com o público sempre efusivo, foi a vez da primeira apresentação oficial do Ep Top d`Gama dos Devil & Angel e banda. O grupo cantou e encantou o público presente com temas de sucessos do novo Ep como Top d`Gama, Ghetto, Fire, entre outros. Sempre com a intensa vibração da multidão presente, as Devil & Angel, não pouparam nos elogios aos fãs, durante e no final da apresentação.

Por fim com o público em êxtase para muitos considerado o “REI KIDDYE BONZ” juntou o “útil ao agradável” com a apresentação oficial do Ep BTXNT. O Rapper sempre ao seu estilo efusivo e original levou ao delírio a multidão com temas de sucessos do novo Ep como: Rastifellaz, Ahan, Boca suj, etc.

O público em geral merece uma nota de destaque pelo civismo, apresentado durante e após as actuações, o que iniciou em clima de muita festa teve o mesmo final. Reinando assim a boa disposição e satisfação por parte dos muitos presentes, que certamente ficaram muito orgulhosos dos seus ídolos.