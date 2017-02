Sinagoga FC: finalista vencido da edição passada da Taça de Santo Antão foi eliminado nos quartos-de-final

A formação do Sinagoga, actual campeão regional norte que marcou presença na final da primeira edição da taça de Santo Antão de 2016 foi eliminado , este fim-de-semana, pelo Foguetões do Paul por três bola a uma, nos quartos-de-final da competição.

A grande surpresa dos quartos-de-final foi a eliminação do actual Campeão regional o Sinagoga e finalista vencido da última edição da taça de Santo Antão, que perdera para o já também eliminado Lajedos do Porto Novo. A formação do Foguetões que viajaram do Paul não deu hipóteses aos homens da zona piscatória de Sinagoga. Kelibi e Covol por duas vezes marcaram para o Foguetões e o capitão Mantcha para o Sinagoga.

Nos outros jogos da eliminatória a Académica do Porto Novo ,único representante sul na competição, recebeu e venceu sem contestação a equipa que viajou da zona norte de Santo Antão o Solpontense da segunda divisão por três bolas sem resposta, destaque para o bis de Oceano.

O Beira-Mar enfrentou a formação do Santo Crucifixo, da zona norte, recém-promovido a primeira divisão da e venceu por uma bola a zero. O único tento do jogo apontado por Tussim, num jogo muito renhido e de resultado incerto até ao final dos noventa minutos.

O histórico Rosariense clube da Ribeira Grande, que milita na segunda divisão, não deu hipóteses ao Janela , formação da primeira divisão , vencendo por expressivos quatro a um .Os golos do jogo foram apontados por:Dy, Jaka, Shole e Mota do Rosariense e, para a formação do Janela Tutu fez o golo de honra.

Desta feita seguem para as meias-finais: Académica do Porto Novo (zona sul), Rosariense Fc, Beira-Mar e Foguetões (zona norte).