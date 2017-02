Super Som inova no sistema de palco para espectáculos

7/02/2017 07:33 - Modificado em 7/02/2017 07:33

A empresa Super Som quer inovar no sistema de montagem e desmontagem de palcos e som para espectáculos. Assim, apresenta um camião convertido em palco e, como diz Cubilas da Super Som, “a vontade é servir São Vicente e o país com um serviço inovador”.

A ideia do camião surgiu há algum tempo, como relembra, aquando da sua participação numa convenção em Las Vegas sobre sistemas de som. “Quando cheguei lá vi um camião que se transformou em palco e surgiu-me a ideia de fazer um camião do tipo em São Vicente”. O camião levou cerca de um ano e meio para ficar pronto. O empresário trouxe um camião do exterior e toda a armadura foi feita na ilha.

Como sublinha, uma das razões é facilitar as operações durante a realização de eventos. Por experiência própria diz que, muitas vezes, nas actividades, é necessário fechar ruas de um dia para o outro para montar e desmontar o palco. No entanto, com o camião, tudo fica mais facilitado, pois “em menos de meia hora o palco já está montado e desmonta-se em meia hora”.

“Em Cabo Verde não havia nada do género. Somos os primeiros a introduzir este conceito”, argumenta. “Conceito é ter um palco que serve Cabo Verde e pode servir em festivais ou actividades em qualquer parte. Isto, porque é uma mais-valia, dá menos trabalho, é fácil de montar e de desmontar. Assim, é possível ter um serviço de palco rápido que dá cobertura a qualquer actividade”.

Pelos motivos apontados argumenta que era uma necessidade. “Este palco não é para servir só São Vicente, mas também Cabo Verde. É algo interessante e estamos disponíveis a servir a nossa terra com este tipo de serviço”, finaliza Cubilas.