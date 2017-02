Djodje, Nelson Freitas, Mika Mendes, Loony Johnson, Dynamo e Josslyn indicados para os Kizomba Musica Awards 2016

7/02/2017 07:25 - Modificado em 7/02/2017 07:25

Arrancaram as votações para os Kizomba Musica Awards 2016, o prémio que distingue os profissionais que se destacaram durante o ano nos estilos kizomba, zouk e semba.

Há sete categorias (Melhor Música, Melhor Vídeo, Melhor Artista Masculino, Melhor Artista Feminina, Artista Revelação, Melhor Produtor e Melhor Álbum) e cada pessoa pode votar apenas uma vez em cada uma. Os vencedores são encontrados unicamente por votação dos fãs.

Djodje, Mika Mendes, Nelson Freitas são indicados para os prémios de Melhor Música, Melhor Vídeo e ainda Melhor Artista Masculino. Indicado ainda para o prémio de Melhor Vídeo, está Loony Johnson.

Melhor Álbum 2016: Dynamo com “Mirror”, Loony Johnson com o álbum “Believe” e Nelson Freitas com “Four”.

Na categoria de Melhor Música estão: “Namora comigo” de Djodje, “Tu e Eu” de Jonnhy Ramos, “Apaixonado” de Mika Mendes e “Break oh Dawn” de Nelson Freitas.

Melhor Vídeo: “Beijam” de Djodje, “Vou ser teu” de Loony Johnson, “Eu quero” de Mika Mendes e “In my feeling” de Nelson Freitas.

Melhor Artista Masculino Djodje, Dynamo, Loony Johnson, Mika Mendes e Nelson Freitas.

Artista Revelação: Josslyn Medina.

A votação, que decorre até ao dia 14 deste mês, é feita por SMS e está disponível para todo o mundo.

Entre os nomeados, estão ainda grandes nomes da música africana como Anselmo Ralph, Matias Damásio, Nsoki, C4-Pedro, Calema, entre outros.