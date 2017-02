Mãe agradece à OPTICALIA pelos óculos do filho menor

7/02/2017 07:14 - Modificado em 7/02/2017 07:14

Sílvia David, mãe que lutava para que o filho menor Christopher David Gomes conseguisse um par de óculos, veio agradecer a oportunidade dada pela Opticalia, em São Vicente, no Mindelo, por ter oferecido o par de óculos ao seu filho.

Foi oferecido o par de óculos ao beneficiário no dia 3 do decorrente mês e, de acordo com Sílvia David, “hoje, graças ao apoio da Opticalia, o meu filho já consegue ver muito melhor, pois antes ele tinha muitas dificuldades de visão”.

Sílvia David e a criança deixam uma nota de agradecimento à Opticalia e ao jornal NN.

“Queríamos agradecer a Opticalia pela ajuda, pelo serviço prestado, pelo carinho e esperamos que continue a ajudar os mais necessitados. Deixamos também um obrigado muito especial ao NN e à jornalista que veio fazer a reportagem”, disseram com uma certa emoção.

Christopher Gomes diz-se sentir bem após ter colocado o par de óculos, pois agora está a ver muito melhor do que antes.