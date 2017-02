Os que dão música ao Carnaval de São Vicente

Vencedor do prémio de melhor compositor do Carnaval 2016 com o tema “Volta ao mundo em 80 loucuras”, João Carlos Silva e Anísio Rodrigues trazem este ano a “Vida é Bela”, tema do Cruzeiros do Norte que está a trabalhar para abandonar o 3º lugar, posição que tem vindo a manter desde o Carnaval 2014, altura em que foi barrado na conquista do tetra pelo Monte Sossego e, desde então nunca mais deixou o lugar.

Cruzeiros do Norte sairá este ano com quatro carros alegóricos, com duas rainhas e um rei para além, claro, das restantes figuras de destaque habituais e a bateria composta por 72 elementos.

João Carlos Silva & Anísio Rodrigues trazem também “A Rota da Seda”, Música Oficial do Enredo do Grupo Carnavalesco Vindos do Oriente que viaja na Rota da Seda, com o objectivo de reconquistar o título de campeão do Carnaval do Mindelo, conquistado em 2015.

Constantino Cardoso também assina dois temas este ano no Carnaval mindelense. “Nós emigração”, pelo grupo Monte Sossego, que quer conquistar o 11º título de campeão do Carnaval do Mindelo. A desfilar desde 1984, com dez conquistas até agora, os índios querem continuar a sua saga e conquistar o segundo troféu consecutivo.

“Rainha da Noite” de Constantino Cardoso é a música que o grupo da Escola de Samba Tropical vai levar pelas ruas da cidade no dia 27, desvendando todos os mistérios do número sete.

Para dar azo ao tema, “Navegantes do Mar alto” do grupo Flores do Mindelo, “Vlú”, Valdemiro Ferreira, regressa este ano às composições carnavalescas com a música “Podeison eskuah de cabeça”, uma homenagem ao deus do mar da mitologia grega.