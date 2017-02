Real Madrid admite deixar a Liga

6/02/2017 09:29 - Modificado em 6/02/2017 09:29

O adiamento do jogo com o Celta, que estava prevista para a noite de domingo, está a provocar grande mal estar entre os responsáveis do Real Madrid. A Imprensa espanhola fala mesmo da ameaça de o clube merengue abandonar a Liga, dando força para a criação de uma Super Liga Europeia.

A ideia de criar uma competição com os principais clubes europeus em sistema de campeonato não é nova e já recebeu total concordância da parte, por exemplo, de Bayern Munique e Juventus.

Segundo o diário As, o Real Madrid está agora mais que nunca decidido em apoiar a criação desta prova, supostamente à margem da Liga dos Campeões da UEFA, aproveitando o mal estar com a Liga interna devido ao recente adiamento do jogo com o Celta, previsto para a noite de domingo.

O mau tempo que se fez sentir em Vigo fez danos na cobertura do estádio dos Balaídos e o presidente da câmara local decidiu interditar o recinto. A Liga apoiou e recusou por completo a disponibilidade do Real Madrid em jogar noutro estádio e cumprir a data para a realização do jogo.

Face ao calendário apertado, a partida ficou agora com data indefinida, com o Real Madrid a levar já dois jogos em atraso na competição, tendo nesta altura um ponto de vantagem na liderança sobre o Barcelona.

abola.pt