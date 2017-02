Contestação a Trump marca o Super Bowl no quinto título dos Patriots

6/02/2017 09:17 - Modificado em 6/02/2017 09:17

A contestação ao presidente Donald Trump marcou a 51.ª final do campeonato de futebol americano, na última noite em Houston. Tanto à porta como no interior do estádio NRG, em Houston, assim como durante a transmissão televisiva, mensagens sobre a integração e patriotismo estiveram sempre presentes.

Até o concerto da cantora Lady Gaga, ao intervalo, ficou associado ao momento que se vive nos Estados Unidos, nomeadamente ao ser entoada uma música considerada antifascista, escrita por Woody Guthrie em 1940 (This Land Is Your Land).

Nas bancadas esteve o vice-presidente Mike Pence, enquanto Donald Trump ficou na sua mansão em West Palm Beach (Flórida).

No campo, os New England Patriots conquistaram o quinto título da sua história, vencendo os Atlanta Falcons por 34-28, após prolongamento (o primeiro de sempre na história da final), depois de estarem a perder por 25 pontos.

abola.pt