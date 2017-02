Lady Gaga saltou do telhado no arranque do concerto do Super Bowl

6/02/2017 08:56 - Modificado em 6/02/2017 08:56

O concerto de Lady Gaga no intervalo do Super Bowl era esperado com ansiedade, havendo rumores de que a cantora tinha sido proibida de fazer uma atuação «muito política».

Gaga prometera ser igual a si própria e arrancou o espetáculo de 13 minutos com «This land is your land», no telhado do estádio NRG em Houston, antes de se atirar para um voo até à plataforma do palco.

Aí, cantou os seus maiores êxitos: Poker Face, Born This Way, Telephone ou Just Dance. Ao piano, cantou A Million Reasons, do seu último álbum. Acabou com Bad Romance – deitando microfone ao chão e dando mais um salto para o abismo com uma bola na mão – e ganhou elogios de todo o lado, com a Vanity Fair a notar que no Twitter houve comentários de Ivanka Trump, o ex-vice-presidente Joe Biden ou Hillary Clinton.

abola.pt