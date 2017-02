Arábia Saudita: Dia da Mulher assinalado pela primeira vez

6/02/2017 08:52 - Modificado em 6/02/2017 08:52

A Arábia Saudita assinalou pela primeira vez o Dia da Mulher.

Durante três dias decorreram vários eventos e palestras na capital, Riade, apesar da forte política de defesa do homem que prevalece no país.

As palestras tiveram como foco o papel das mulheres na educação e no desporto. A iniciativa partiu mesmo de um dos mais altos órgãos de soberania, neste caso do ministro da Cultura.

abola.pt