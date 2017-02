«Eu sou a candidata do povo» – Marine Le Pen

6/02/2017 08:48 - Modificado em 6/02/2017 08:48

A candidata de extrema-direita às presidenciais francesas, Marine Le Pen, apresentou este domingo a sua candidatura e apelidou-se como a «candidata do povo» e que pretende «pôr a França primeiro».

«Vocês compreenderam, a atualidade recente trouxe uma demonstração cabal. Contra a direita do dinheiro, a esquerda do dinheiro, eu sou a candidata da França do povo», disse às pessoas presentes no seu comício em Lyon, um dia depois de ter apresentado o seu manifesto, de 144 páginas.

Se for eleita, prometeu, vai «revitalizar o sentimento nacional», tirar França do euro e da União Europeia, sair da NATO, conter a imigração, especialmente de muçulmanos, «erradicar o terrorismo», ter «tolerância zero» com a delinquência e acabar com as segundas oportunidades para os «potenciais terroristas» estrangeiros, que serão expulsos.

Marine Le Pen, 48 anos, está à frente nas sondagens para a primeira volta, a 23 de abril, mas surge derrotada na segunda, a 7 de maio.

abola.pt