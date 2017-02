Grupo teatral “FLÁDU FLA” volta ao palco com a peça “Homem: o Eterno Prisioneiro”

6/02/2017 08:38 - Modificado em 6/02/2017 08:38

“Homem: o Eterno Prisioneiro” é a nova peça da Associação Teatral “FLÁDU FLA” que regressa ao palco depois de alguns anos “trabalhando discretamente”. O grupo regressa em força com estreia no dia 10 de Fevereiro no Palácio da Cultura Ildo Lobo no Platô.

Após alguns anos de trabalho discreto, o grupo teatral “FLÁDU FLA”, da ilha de Santiago, regressou em cena, desta feita com estreia da peça o “Homem: o Eterno Prisioneiro”, uma história que veio trazer ao público uma mensagem emocionante.

A associação teatral completa este ano o seu 15º aniversário e ao longo da sua existência, a associação tem assumido o compromisso de promover a integração e a participação dos jovens no processo do desenvolvimento do país.

Com cerca de 15 peças originais de teatro entre as quais, “Profecia di Kriolu, Sexta-feira 13, Dualidade Universal, Jornada di um badiu e Vinda do Salvador”, traz na bagagem inúmeros projectos audiovisuais promocionais e de intervenção social. Destaca ainda a produção do filme longa-metragem intitulado “Pegadas” com parceria da DGJ, INE, DGAE, CVTelecom, CCS – SIDA, FICASE e VerdeFam.

A Associação participou ainda nos festivais de teatro organizados pela Direcção-Geral da Juventude, pela Associação MINDELACT e em actividades promovidas pela ONU, Caritas de Cabo Verde, CMP, CCP, IPC, entre outras.

A Associação Teatral “FLÁDU FLA” foi fundada em Agosto de 2002 por cinco elementos mas só veio a ser reconhecida como Associação dois anos após a sua criação.