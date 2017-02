Acidente de viação: condutora atropelou duas crianças perto do Liceu Jorge Barbosa

6/02/2017 08:22 - Modificado em 6/02/2017 08:22

Duas crianças foram atropeladas na sequência de um acidente de viação ocorrido na sexta-feira, perto da Escola Secundária Jorge Barbosa, em São Vicente.

Segundo uma testemunha ocular, o acidente ocorreu por volta das 15 horas da passada sexta-feira, 3. A condutora do veículo ligeiro atingiu as duas crianças da Escola Secundária Jorge Barbosa, ambas do 7º ano de escolaridade, quando estas atravessavam uma passadeira perto do centro social do Maderalzinho

De acordo com a testemunha a condutora não conseguiu travar o veículo tendo perdido o controlo do mesmo e na tentativa de evitar chocar contra as crianças levou o carro a embater na parede de uma casa no lado contrário da via onde transitiva.

Após o acidente, a condutora foi socorrida e transportada para o Hospital Baptista de Sousa para observações tendo sido submetida a um exame craniano. As crianças atropeladas também foram transportadas para o HBS tendo sofrido lesões nas pernas e nos braços e foram submetidas a raio-X. As duas crianças tiveram alta ainda na sexta-feira e a condutora ficou em observações por 24 horas.

O NN tentou saber junto fontes policias a origem do acidente, mas não foi possível até ao fecho desta edição.