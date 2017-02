Hilário Silva regressa com “Boas Palavras”

3/02/2017 08:18 - Modificado em 3/02/2017 08:18

Hilário Silva, cantor cabo-verdiano que descobriu o talento pela música em casa, fala sobre o seu primeiro trabalho discográfico: “Boas Palavras”.

O novo trabalho discográfico do cantor é “Boas Palavras”. O álbum tem por finalidade expressar a identidade do cantor e é uma forma que o mesmo encontrou para expressar as suas ideias.

Este recente trabalho musical é composto por 10 faixas musicais ao estilo do cantor e, de acordo com Hilário Silva, o álbum contou com a participação especial do cantor Su Boss.

“O álbum contém 10 faixas e contou com a participação especial do cantor Su Boss, isto porque criámos um bom laço afectivo a partir da música ‘Amor d`meu’”, afirma Hilário Silva.

Conforme nos adiantou, o nome do seu novo trabalho “Boas Palavras” tem por objectivo levar a música aos vários cantos do mundo para que possa atingir um elevado número de pessoas e, a partir daí, criar uma comunidade ou família.

“O álbum musical ‘Boas Palavras’ vem de uma expressão que o meu avô utiliza que é influenciar as pessoas de uma forma positiva, isto é, sempre engrandecendo as pessoas de forma a ser melhor e produtivo”, disse o cantor.

Hilário Silva diz que o lançamento do seu trabalho discográfico “Boas Palavras” será para breve, pois estão a trabalhar para isso e que o show de lançamento do álbum será realizado em São Vicente, Cabo Verde.