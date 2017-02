Carnaval do Porto Novo 2017, sem o bicampeão

3/02/2017 07:09 - Modificado em 3/02/2017 08:11

Detentor do título de bicampeão do Carnaval do Porto Novo, Santo Antão, título revalidado no ano passado, o grupo carnavalesco Viajantes do Espaço não participa este ano nos desfiles oficiais.

Estarão presentes oficialmente na “Avenida” da cidade do Porto Novo, os seguintes grupos carnavalescos: “Os Aventureiros”, “Bota fogo” e “Estrelas-do-mar”, conforme informações da autarquia disponibilizadas na sua página oficial, na rede social Facebook.

“Estrelas-do-mar”, grupo vice-campeão do Carnaval do Porto Novo é o único grupo a sair consecutivamente nos últimos três anos, desde 2014.

O grupo “Bota fogo” que em 2015 ficou em terceiro lugar e no ano passado não desfilou devido a problemas financeiros, este ano volta a estar presente na festa do Rei Momo do Concelho e, apesar das ausências, irá sair às ruas para abrilhantar o Carnaval do Porto Novo com um colorido diferente.

E mesmo sem muito brilho e folia que são característicos do Carnaval, centenas de “portonovences” costumam sair às ruas para vibrar com a festa do Rei Momo

De acordo com a Câmara Municipal do Porto Novo, o Vereador da Cultura recebeu esta semana os responsáveis dos grupos oficiais do Carnaval que desfilam este ano na cidade do Porto Novo.

O encontro de trabalho, conforme a mesma fonte, serviu não só para se inteirar sobre os preparativos dos grupos, mas também para a discussão dos montantes que serão atribuídos a cada grupo para fazer face às questões de organização e logística. Isso a menos de um mês dos desfiles que acontecem no dia 28 de Fevereiro.

Os prémios monetários individuais e a composição do júri do Carnaval 2017, também foram os pontos discutidos durante o encontro.

Este online tentou entrar e contacto com a edilidade através do Vereador da Cultura, Nilson Santos, mas até à publicação desta matéria não houve resposta.

Foto: Carnaval Sapo