Advogado Pinto Monteiro nega ter recusado inspecção

3/02/2017 08:08 - Modificado em 3/02/2017 08:08

O Advogado José Manuel Pinto Monteiro foi a julgamento esta terça-feira, dia 02. O mesmo responde pelo crime de desobediência à autoridade supostamente por se ter recusado de passar pela inspecção no Aeroporto Nelson Mandela. O acontecimento ocorreu no passado dia 19 de Janeiro. O arguido refuta as acusações dos agentes alegando ter obedecido aos procedimentos.

O Tribunal da Comarca da Praia realizou na manhã desta quinta-feira, 02, a audiência de julgamento do Advogado José Manuel Pinto Monteiro, de 60 anos, acusado de desacato à autoridade. O Advogado foi detido no passado dia 19 no Aeroporto Nelson Mandela na cidade da Praia supostamente por ter recusado a inspecção. O Advogado tinha como destino Lisboa onde deveria realizar algumas consultas, como uma ressonância magnética e outros exames médicos.

O arguido residente na cidade da Praia acusa o agente da Polícia Nacional Denilson Emanuel de Moura Tavares de agressão física. De acordo com o relato do ofendido, o agente em causa “empurrou-me e agarrou-me na parte da frente do casaco e deu-me um pontapé no pé direito e caí ao chão e sofri uma lesão, com derramamento de sangue na articulação do cotovelo direito”.

O arguido nega os factos e mantém a seguinte versão “dirigi-me à mesa da revista… abri a minha pasta e coloquei em cima da mesa tudo o que estava no interior da pasta e mostrei ao Senhor que a mala tinha ficado vazia e sem nada no interior. Tinha o quê: papéis, telemóveis, carteiras e carregadores do telemóvel. Mais nada. Ele disse-me que não. Que teria de voltar a colocar tudo dentro das pastas para ser ele a tirar e a voltar a pôr… De seguida informou-me que já tinham tirado a minha bagagem do voo e que não iria viajar”.

O mesmo acusa o agente de o ter empurrado, pontapeado e agarrado na parte da frente do casaco. “Tinha uma ferida de 2 cm e 0,5 de profundidade no cotovelo”.

O Advogado Hélio Sanches que assegura a defesa do arguido acredita que o seu constituinte não cometeu o crime e que tudo terá sido motivado por uma agente com quem no passado o seu constituinte se terá desentendido.

Por não encontrar qualquer tipo de crime, o Ministério Público defendeu a absolvição do arguido.