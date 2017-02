Académica x Mindelense: Um duelo de gigantes na quinta jornada do regional de futebol

3/02/2017 08:03 - Modificado em 3/02/2017 08:03

O jogo entre a Académica do Mindelo e o CS Mindelense é, sem dúvidas, a grande atracção da quinta jornada do campeonato regional de futebol, agendada para este fim-de-semana.

O jogo grande da jornada 5 está marcado para domingo dia 5 e vai colocar frente a frente o líder isolado do campeonato, a Académica do Mindelo com doze pontos, fruto de quatro vitórias em quatro jogos, perante a formação do Mindelense que tem sete pontos amealhados, fruto de duas vitórias e um empate. De realçar que os leões da rua de Praia e actuais bicampeões regionais, têm um jogo a menos, relativamente à terceira jornada frente ao Ribeira Bote.

A jornada 5 tem certamente muitos motivos de interesse tanto na luta pelo título de campeão como na luta para a manutenção do título. A destacar ainda o jogo entre o Falcões do Norte e o Ribeira Bote (com menos um jogo), duas formações que ainda não conheceram o sabor de pontuar, pelo que tudo farão para o conseguir neste confronto directo.

De realçar que da terceira jornada do regional ainda estão por realizar os seguintes jogos: SC Ribeira Bote x CS Mindelense e SC Farense x FC Derby, e ainda se desconhecem as datas oficiais destes jogos.

À entrada da quinta jornada, a Académica é líder com doze pontos, seguindo-se o Derby com nove pontos, o Batuque e o Mindelense com sete pontos, o Farense com três pontos, o Salamansa com dois e, no final da tabela classificativa e sem pontuar, encontram-se o Falcões do Norte e o Ribeira Bote.

Jogos e horários da quinta jornada:

Sábado: 14:00 h FC Salamansa X FC Derby e 16:00 h Batuque FC X SC Farense

Domingo: 14:00 h Falcões do Norte X SC Ribeira Bote e 16:00 h Académica X CS Mindelense