Parlamento Europeu pede veto à escolha de Trump para embaixador da UE

2/02/2017 09:04 - Modificado em 2/02/2017 09:04

Os maiores grupos de eurodeputados do Parlamento Europeu pediram, esta quarta-feira, à União Europeia para vetar a escolha de Ted Malloch pra embaixador dos Estados Unidos junto da UE.

«Não se pode aceitar alguém como Malloch, que disse que o euro está no fim e que o Brexit é só o princípio do fim da União Europeia. É impossível colaborar com alguém assim», afirmou Manfred Weber, líder do Partido Popular Europeu.

Esta decisão foi tomada após uma sessão do Parlamento Europeu para discutir a medida polémica de Trump, que não permite a entrada de refugiados e de cidadãos de sete países de maioria muçulmana nos EUA.

abola.pt