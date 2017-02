Internacional Caboverdiano Cálu assina pelo Gil Vicente de Portugal

2/02/2017 08:44 - Modificado em 2/02/2017 08:44

O internacional Caboverdiano Cálu de 33 anos de idade que representava as cores da Académica do Mindelo, assinou contrato terça-feira 31, com o Gil Vicente clube da segunda divisão Portuguesa. Clube onde Milita também o guarda-redes internacional Caboverdiano Vozinha.

O internacional Caboverdiano abraça mais um desafio internacional na sua carreira, por onde já teve como clubes o Progresso, de Angola e do FC Zimbru da Moldávia. Desta feita o médio defensivo que soma vinte e sete internacionalizações por Cabo Verde e, que já representou o CS Mindelense vai ter a oportunidade de experimentar a segunda liga Portuguesa.

“ Tinha um desejo enorme de jogar em Portugal, e a opção do Gil Vicente agradou-me muito. É um clube histórico. Estou preparado para ajudar de imediato se o treinar entender. Serei mais um para ajudar o clube a subir degraus na classificação”. Confessou o Caboverdiano.