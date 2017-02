Safende: Vazamento de água incomoda moradores

Um furo num tubo de distribuição de água da Electra gera indignação no seio dos moradores da zona de Safende, cidade da Praia. É que há vários dias que os moradores convivem com um rio de água que se estendeu por algumas ruas. Os entrevistados dizem que a situação é do conhecimento da Electra que nada fez para resolver o problema.

Nalgumas zonas da cidade da Praia, os moradores têm sofrido com alagamentos devido ao rebentamento de tubos de água causado pela alta pressão. O problema também se regista na zona de Safende, onde os moradores clamam pela reparação urgente.

“Graças a Deus não tem faltado água nas torneiras, mas isto não quer dizer que a água deva ser desperdiçada”, avança descontente a moradora Lúcia Mendes.

O facto é que a água já percorreu várias ruas impedindo a passagem das pessoas, obrigando-as a caminhar dentro da lamaceira ou a desviarem-se do caminho. Lina assegura que o problema se arrasta há vários dias sem que seja resolvido.

Isa disse ao NN que a torneira da sua cozinha ficou danificada e sua casa alagada devido à força da água. “Acordei e encontrei a minha cozinha cheia de água, pois a torneira saltou e vazou água dentro de casa. Penso que é uma situação em que a Electra deve tomar as devidas medidas, porque a alta pressão danifica os equipamentos”.

Já Ivanilda, outra moradora, teme pela saúde da sua família, uma vez que a água representa um foco de mosquitos. Os entrevistados apelam, mais uma vez, pela intervenção da Electra no sentido de fazer a correcção e devolver o sossego aos moradores.