Escola de Samba Tropical: Rainha de Bateria, uma escolha do número sete

1/02/2017 08:14 - Modificado em 1/02/2017 08:14

A Rainha de Bateria da Escola de Samba Tropical deste ano não foi escolhida por concurso. Para celebrar a magia do número sete, enredo do grupo que quer mostrar a Rainha da Noite do Carnaval do Mindelo com música de Constantino Cardoso, o grupo optou, uma vez mais, por usar o critério 7.

A escolha do grupo, conforme o seu Presidente, recaiu numa figurante assídua da escola de samba que desfila há sete anos consecutivos no grupo. “Este ano não houve concurso para escolher a Rainha de Bateria. Uma vez que o nosso tema é o número sete, escolhemos uma das nossas assíduas figurantes que, este ano, irá desfilar pela sétima vez no nosso grupo, para ser a nossa Rainha de Bateria”, disse David Leite, Presidente da agremiação.

Com o enredo “Magia do número SE7E! É a Rainha da folia, exaltando o número da perfeição”, a Escola de Samba Tropical pretende desvendar os mistérios que existem à volta do número sete. Vai ser um desfile no dia 27, do ano 2017 e a sete semanas antes da Páscoa.

A Escola de Samba Tropical vai levar às ruas do Mindelo sete carros alegóricos, um principal e seis secundários e 14 alas divididas em sete sectores.

Os ensaios do grupo começaram no passado sábado, dia 28 de Janeiro, com vista à preparação para o desfile de segunda-feira, 27 de Fevereiro, vésperas do Carnaval.