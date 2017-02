Klisman Silva: sonha um dia jogar na Europa e ser chamado para representar a Selecção de Cabo Verde

Klisman Nilton Dias Silva, 21 anos de idade, natural da ilha de São Vicente, residente em Bela Vista, jogador do Amarante, camisola nº 16, sempre jogou na posição extremo e lateral.

Silva vem de uma geração de futebolistas, pois o seu pai, tio e avô eram jogadores. Aos 18 anos de idade, o jovem tornou-se jogador profissional onde conseguiu realizar várias conquistas no mundo do futebol.

“Sempre joguei em escalões na minha zona em Bela Vista, como o Juventude de Bela Vista e tive uma breve passagem pela Geração do Benfica. Hoje, já conquistei várias vitórias juntamente com o meu clube, o Amarante”, afirma Klisman Silva.

O jovem jogador que sempre jogou no Amarante, no ano 2014/2015 resolveu jogar no Mindelense onde pensou evoluir e torna-se mais forte, mas não foi o que aconteceu.

“Tínhamos acabado de fazer uma boa época no Amarante quando recebi uma proposta do Mindelense, pois queria crescer mais e ganhar títulos e o Mindelense, para mim, foi a princípio uma boa escolha”, explica Klisman Silva.

No Mindelense, o jovem jogador conseguiu, pela primeira vez, ser Campeão Regional e Campeão Nacional o que, para ele, foi uma grande experiência, pois também passou a conhecer grandes nomes, nomeadamente, Toy Adão, Adir Cruz, Latch, Zeca, Josimar Santos, entre outros.

Todavia, Silva diz que apesar de ter sido muito bem acolhido no Mindelense, não terá feito uma boa opção ter deixado a sua equipa de raiz.

“Não tive muitas oportunidade de jogar e isso prejudicou-me muito, pois fui desvalorizado a nível competitivo”, considera.

Consequentemente, no ano passado, Silva teve de regressar novamente ao seu clube Amarante por não ter conseguido alcançar os seus objectivos traçados.

“Vi que ter saído da minha equipa de raiz não foi a melhor opção! Regressei novamente à minha equipa no ano passado com novos objectivos que é subir de divisão, porque eu considero o Amarante uma grande equipa”, realça Klisman Silva.

O jovem futebolista sente-se realizado no mundo do futebol, no entanto, tem um sonho que é jogar numa das equipas europeias como Ryan Mendes.

“Como qualquer jogador, mesmo sabendo que é difícil, gostaria de jogar na Europa para poder ajudar a minha família e ser chamado para representar a Selecção de Cabo Verde, como o Ryan Mendes que por coincidência, foi treinado pelo meu pai”, disse.

“Mas como é quase impossível, vou estudar e conseguir um bom emprego para poder ajudar a minha família”, acrescenta ainda.