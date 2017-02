Milla Raquel do Vindos do Oriente quer a coroa de Rainha de Bateria do Carnaval 2017

25/01/2017 07:32 - Modificado em 25/01/2017 07:32

Milla Raquel, de 20 anos, que em 2015 foi alvo de diversas críticas no Carnaval do Mindelo por ter desfilado pelo “sambódromo” apenas com pintura corporal pelo grupo Vindos do Oriente, este ano irá desfilar pelo mesmo grupo, como uma das maiores figuras de destaque do Carnaval: Rainha de Bateria.

Em conversa a este online, Milla Raquel fala um pouco do seu trajecto no Carnaval mindelense, da sua preparação para o Carnaval 2017 e dos seus sonhos carnavalescos.

Figura de destaque no Carnaval do Mindelo desde 2013 quando saiu pela primeira vez no grupo Sonhos sem Limites, por duas vezes, e que há alguns anos não participa no Carnaval de São Vicente e, depois no Vindos do Oriente em 2015 e em 2016 no Cruzeiros do Norte. Este ano, volta a vestir o Manto do Vindos do Oriente e, pela primeira vez, como Rainha de Bateria do vice-campeão do Carnaval 2016.

Depois de dois anos consecutivos a tentar envergar a fantasia de Rainha de Bateria, na semana passada, sexta-feira, 20 de Janeiro, Milla conseguiu alcançar o tão almejado objectivo pelo grupo Vindos do Oriente que a coroou Rainha de Bateria.

Diz que a maior virtude de uma Rainha de Bateria, e como não podia deixar de ser, é o samba no pé, mas existem outras aliadas a esta, como o amor pelo Carnaval, a determinação e a diversão. Porque apenas sambar e não transmitir a alegria do momento não serve para nada, diz.

Sobre as suas expectativas para representar o grupo no dia 28 de Fevereiro, Milla Raquel declara que para além da responsabilidade de representar a sua casa, vai divertir-se com “muito samba” no pé e lutar para conquistar a faixa e a coroa de Rainha de Bateria que será a concretização de um sonho.

Natural da zona de Ribeirinha, a jovem diz que representar qualquer grupo no Carnaval de São Vicente é uma grande responsabilidade da qual está ciente, mas com a sua experiência, acredita que irá fazer uma bela actuação nas principais avenidas do Mindelo no referido dia, além de lutar pelos seus objectivos pessoais que são a coroação como Rainha de Bateria do Carnaval de São Vicente.

“Na rota da Seda” é o enredo do grupo para este ano. Questionada sobre se já tem mais ou menos ideia de como será a sua fantasia, a mesma responde que ainda não, mas que com o esforço conjunto entre ela e o grupo, acredita que a fantasia irá superar as suas expectativas. “Sei que temos uma boa ideia adequada ao tema para que eu possa vir linda à frente da bateria e com uma boa representação do tema”.

Representar um grupo é uma grande responsabilidade, como vê isso?

Milla Raquel: O Carnaval é diversão, mas não só, existe muita disputa e exige que uma pessoa esteja muito comprometida. Sempre desempenhei a minha função com maior responsabilidade e garra para ter um bom resultado. Entrego-me completamente, com muita emoção.

Tem acompanhamento de algum profissional ou treinador? Como é a sua rotina de treinos?

Milla Raquel: O acompanhamento do treino é feito juntamente com o meu namorado, Stiven Évora, que também é dançarino e auxilia-me nos treinos. Frequento ainda aulas de aeróbica três vezes por semana, porque não gosto de musculação e quando chego ao ensaio já estou bem preparada. É estimulante porque ele não só treina, mas também me incentiva e apoia-me e é os olhos do público no momento do treino.

Diz ainda que se pudesse fazer algo para mudar a forma como a Rainha de Bateria ainda é vista no nosso Carnaval, começaria por uma maior valorização da diva, o que acredita que com o tempo irá acontecer.

Milla Raquel promete muita originalidade no dia 28 de Fevereiro, dia do Carnaval. Promete não só sambar, mas também dançar, já que faz parte de um grupo de dança aqui no Mindelo. “Vou sambar e interpretar o que iremos levar para a Rua de Lisboa”.

Com a participação nos últimos anos no Carnaval de São Vicente, Milla diz que cada uma delas deixa a sua marca, mas como sempre existe aquele que se destaca, no seu caso é o Carnaval de 2015 onde desfilou apenas com pintura corporal e um tapa sexo.

Ainda tem o sonho de vestir o traje de Rainha do Carnaval de São Vicente e Porta-Bandeira. “Duas figuras de grande representação no Carnaval”, diz.