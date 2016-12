So mas um solim Luís?

So mas um solim? Sim, mas um solim para ti dear Luís, tu que capturaste na tua música a alma mindelense para eternizá-la. Para ti, Luís apesar do Governo não ter decretado feriado nacional quando morreste; apesar da CMSV insistir em não te homenagear como mereces; apesar da nossa querida Zau ter dado a uma praça da cidade o nome de um Luís qualquer de Portugal e não o teu; apesar de não haver uma rua com o teu nome no Mindelo que tanto amaste, apesar de não haver um busto teu na ilha onde nasceste, nós não te esquecemos no sopro do teu clarinete que por estes dias invadem as nossas vidas, na saudade, no aperto no coração sempre que ouvimos BOAS FESTAS. Mas também na alegria do teu sorriso eterno, nos milhares de abraços apertados ao som do teu clarinete. Ah, Luís! e da crioula linda no peito quente ao som de um bolero ou de uma cumbia saído do teu clarinete sabe..sabe moda intentason . Não te esqueceremos, nunca… So mas um solim, Luís? E mais um , dear neste ano que o teu Boas Festas faz 50 Anos e ninguém se lembra . Vês ??? depois o chato sou eu e este jornal que todos os anos te pedimos so mas um solim Luis !

Eduino santos