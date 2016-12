São Vicente: Idoso que mora sozinho passa por muitas dificuldades

23/12/2016 04:44 - Modificado em 23/12/2016 04:44

Manuel António Almeida, 84 anos de idade, residente na zona de Chã de Alecrim, é um idoso que mora sozinho desde 1962. As suas dificuldades desde esse tempo só têm vindo a aumentar, visto que ele não tem apoio dos seus familiares.

Devido às dificuldades que o Sr. Manuel tem vindo a passar no seu dia-a-dia, só encontra apoio dos seus amigos e dos vizinhos, pois para a sua sobrevivência ele só tem uma pensão social de 4 mil e 900 escudos que para ele não é o suficiente para a sua sobrevivência.

“Vivo sozinho e o que tenho para sobreviver é uma pensão de 4 mil e 900 escudos por mês e só a consegui graças a um amigo meu que me incentivou na altura a quem agradeço até hoje e no resto dos meus dias mas, no entanto, não é o suficiente para a sobreviver”. Entretanto, ele diz ter uma filha no estrangeiro mas que não o ajuda em nada e que nem procura saber se ele está bem.

Manuel Almeida teve muitas oportunidades na vida, ele já percorreu o mundo, viajou para Portugal e Espanha, trabalhando para o sustento da sua família que ele tinha aqui em Cabo Verde, em São Vicente. Entretanto, ele regressou para o seu País de origem aos 40 e tal anos de idade, onde acabou por construir duas casas, uma para o seu filho e a outra é onde ele mora desde então.

“Eu já emigrei para a Europa onde trabalhei durante muitos anos, mas tive de regressar para vir fazer a minha casa. Depois de ter feito as minhas duas casas, uma deles entreguei para o meu filho morar pois tivemos uma “desavença” e ele decidiu ir morar na minha outra casa em Maderalzinho”, conta.

Manuel Almeida sente-se triste por não ter o apoio dos seus filhos a quem julga ter dado todo o seu amor e carinho quando ele pôde.

“Hoje sinto-me triste por morar aqui sozinho. Tenho a companhia do meu gato e de mais ninguém e preocupo-me com ele quando eu não tenho nada em casa para comermos”. Acrescenta ainda que “em relação aos meus filhos não sei porque é que estão a fazer isso comigo, mas onde quer que eles estejam peço a Deus para os proteger e a mim também”.

De acordo com um dos vizinhos que nega dar entrevista, este senhor mora sozinho há muito tempo e não tem apoio dos seus familiares e o mesmo garante que o senhor passa por muitas dificuldades e que necessita de apoio.