Moradores de Quartel de Escola exigem activação de linha de autocarro

23/12/2016 04:34 - Modificado em 23/12/2016 04:34

Os residentes de Quartel de Escola, na cidade da Praia, acusam as autoridades de descaso e abandono total. Isto, devido à fraca ou nula iluminação pública, à falta de calcetamento e por estarem privados de uma linha de transporte público na zona. Descontentes com a situação, os mesmos exigem mais atenção por parte da Câmara da Praia, da Electra e prioridade na colocação de uma linha de autocarro para facilitar a deslocação dos residentes.

João Fernandes, um dos moradores do bairro de Quartel de Escola diz que os mesmos enfrentam sérios problemas desde transportes públicos, iluminação, segurança e calcetamento e, frequentemente, problemas de água.

Um parque de diversão para as crianças é também uma das reivindicações dos moradores. Depois de descrever as vivências das pessoas do bairro, Lívio acusa a Câmara Municipal de descaso e abandono da zona, devido à falta de criação de infra-estruturas.

Ivanildo Andrade acrescenta que as ruas são de terra abatida o que lhes tem criado muitas dificuldades, sobretudo na época das chuvas. O mesmo avança que são vários problemas a serem resolvidos mas que, de momento, gostaria de ver solucionado o problema do transporte público.

“Trabalhamos em diversos sítios da cidade, contudo, não temos autocarro para o transporte, sobretudo à noite. Muitas vezes, somos obrigados a aceitar boleias de pessoas que não conhecemos, representando um risco para as nossas vidas”, relata o morador que exige o cumprimento das obrigações por parte das autoridades.

Os moradores chamam a atenção das autoridades competentes no sentido de sanarem os problemas que os aflige, priorizando a criação de uma linha de autocarro.