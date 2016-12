Jorge Monteiro: “Neste momento, o Batuque FC é o campeão”

23/12/2016 04:16 - Modificado em 23/12/2016 04:16

Findo o Torneio de Abertura no passado dia onze deste mês que consagrou o Batuque FC como Campeão, a cerimónia da entrega da Taça que deveria ser feita na primeira jornada do Regional no passado fim-de-semana, dezassete, não ocorreu.

O NN quis saber mais pormenores sobre as eventuais causas neste atraso junto da Associação de Futebol de São Vicente. De acordo com o Vice-presidente da Associação de Futebol, Jorge Monteiro, no âmbito da realização do Torneio de Abertura que é o torneio de preparação da época, a meio do percurso da prova chegaram “ruídos” de que possivelmente alguma equipa poderia estar a jogar com jogadores mal inscritos. “Procurámos de imediato inteirar-nos da matéria e, informámos os clubes sobre essa possibilidade e, sobre o facto que já estava consumado de jogadores supostamente mal inscritos, a associação alertou que só poderia agir se algum clube reclamasse e, se não reclamasse não tínhamos como fazê-lo”.

Os jogos são homologados um mês depois, ou seja, no fim de trinta dias e, a última jornada aconteceu no dia onze e perante o cenário, o Vice-presidente diz que “estamos à espera que se concluam os trinta dias e, se no prazo de trinta dias não houver nenhuma reclamação, vamos homologar os jogos e, vamos atribuir o título à equipa que conseguiu atingir o maior número de pontos”. Jorge afirma que se no prazo de trinta dias nenhuma equipa reclamar, o conselho de disciplina irá reunir-se para averiguar se efectivamente houve jogadores mal inscritos. Se isso for verificado, o clube que for visado nessa matéria será penalizado com a perda dos pontos nos jogos em que os jogadores actuaram.

Jorge realça que “até agora não tivemos nenhuma reclamação, por exemplo, o clube visado a quem poderá ser atribuída a Taça é o Derby que tem conhecimento desse assunto e não emitiu nenhuma reclamação”. O facto é que se a equipa não fizer nenhuma reclamação no período dos trinta dias, “não poderemos avançar com nenhum processo e, neste momento, o campeão é o Batuque FC”.

Deixa um alerta pois “todas as provas são oficiais pelo que qualquer irregularidade que acontecer seja na Abertura, no Campeonato Regional ou na Taça têm a mesma penalização”.

O NN espera em breve conhecer e avançar os contornos que poderão vir a verificar-se num futuro próximo sobre o tema.