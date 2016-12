Zuckerberg apresenta o seu assistente virtual

22/12/2016 08:27 - Modificado em 22/12/2016 08:27

Conforme Zuckerberg prometeu, esta quarta-feira apresentou o seu assistente virtual. Entretanto, o CEO do Facebook escolheu o actor Morgan Freeman para dar voz ao seu assistente virtual.

De acordo com o site noticiasaominuto.com, tal como costuma fazer no início de cada ano, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, tinha colocado a si próprio o desafio de criar uma inteligência artificial que servisse de assistente a toda a sua casa. Numa referência ao super-herói Homem de Ferro da Marvel, Zuckerberg escolheu o nome ‘Jarvis’, tendo levado grande parte de 2016 a dedicar-se a este projecto pessoal.

A julgar pelos vídeos publicados por Mark Zuckerberg na sua conta pessoal do Facebook, o desenvolvimento do ‘Jarvis’ parece ter sido bem-sucedido. Desde ligar e desligar dispositivos electrónicos espalhados pela casa a reconhecer pessoas à porta da casa de Zuckerberg. Além do vídeo de apresentação do assistente virtual, foi ainda publicado um segundo que mostra a experiência da esposa do CEO do Facebook, Priscilla Chan, com todo o processo.

Mesmo que tenha conseguido criar a inteligência artificial que está na base do ‘Jarvis’, Zuckerberg ainda precisava de lhe dar uma voz. Por ser o actor que interpreta Tony Stark nos filmes da Marvel, Robert Downey Jr. ofereceu-se para a tarefa, mas Zuckerberg decidiu pelo actor Morgan Freeman. Em tom humorístico, é também possível ver que Zuckerberg testou outras vozes, nomeadamente a do actor Arnold Schwarzenegger.

Fonte: noticiasaominuto.com