Governo promete melhorar as condições nas cadeias

22/12/2016 08:24 - Modificado em 22/12/2016 08:24

O Governo garantiu hoje que está a criar um “novo paradigma” para melhorar as condições de funcionamento nas cadeias que passa não só pela situação dos reclusos, mas também pela dos agentes prisionais.

A garantia foi dada pelos Ministros da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, e da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, no âmbito de uma actividade de Natal com familiares e reclusos da Cadeia Central da Praia, a maior do país.

Os dois governantes reagiam às conclusões da avaliação ao país do Comité das Nações Unidas contra a Tortura, divulgadas no início do mês, e que apontam abusos sobre os detidos, elaboração de “perfis raciais”, cadeias sobrelotadas e um sistema judicial sobrecarregado e sem meios.

A Ministra Janine Lélis reconheceu que a situação das cadeias cabo-verdianas “é difícil”, mas garantiu que o Governo está a “fazer diferente” e a criar um “novo paradigma” que passa não só pela melhoria das condições dos reclusos, mas também pela dos agentes prisionais.

“Os problemas existem, encontramos os problemas e é nossa responsabilidade encará-los, trabalhar para resolvê-los, não escamoteá-los ou fingir que não existem”, afirmou a Ministra.

Relativamente à sobrelotação nas prisões, a governante disse que é uma realidade vivida em Cabo Verde e em muitos outros países, pelo que a preocupação do executivo é melhorar as condições, porque não está previsto no Orçamento do Estado a construção de novas cadeias.

Fonte : LUSA