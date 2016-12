Escola Básica Padre Cristiano Rodrigues realiza actividade no âmbito do Projecto “Natal e Água”

A Escola Básica Padre Cristiano Rodrigues abraça a oportunidade oferecida pelo Presidente da Associação a Foca, Sílas Leite, na criação do Projecto “Natal e Água” voltado a questões educacionais, sobretudo, em matéria de Educação Ambiental.

As actividades decorreram esta quarta-feira, 20 de Dezembro às 10 horas na Escola Básica Padre Cristiano Rodrigues, em Chã de Alecrim.

“A nossa grande actividade deste ano é a de promover a água, isto porque podemos utilizar a água racionalmente e, para isso, usamos um esquema de água, nomeadamente, engenhos artificiais, cachoeiras artificiais com sistema de retorno de mensagem, entre outros”, afirma Silas Leite.

Com este projecto, Silas Leite quer fazer um recrutamento de mão-de-obra mais voltada para o mercado internacional tendo mais em conta o espaço juvenil à procura do primeiro emprego.

De acordo com o Presidente da Associação a Foca, o principal objectivo na realização desta actividade foi o de trazer às crianças a oportunidade de entretenimento com os colegas.

“O nosso objectivo foi criar uma actividade de dinâmica e diversidade, dando a oportunidade às crianças de participarem em vários jogos, como por exemplo: jogos de água, puzzle, questões sobre as mudanças climáticas, entre outras”.

A responsável da Escola Básica Padre Cristiano Rodrigues, Coordenadora do Projecto, disse que a proposta para que a Escola participasse nesta actividade vem desde o ano passado e que quando essa oportunidade surgiu, ela abraçou-a pois, do seu ponto de vista, “não é todas as vezes que surge uma oportunidade deste tipo”.

“Foi uma actividade de uma proposta do ano passado. No ano passado, esta actividade tinha ocorrido na Praçinha do Liceu Velho e a nossa Escola participou nela. Os nossos alunos acabaram por participar nesse concurso, tivemos alguns prémios que os alunos desta Escola, de diversas classes ganharam, e isso motivou o Sr. Silas, Presidente da Associação a Foca, no sentido de este ano realizarmos esta actividade aqui nesta escola pois a maioria dos prémios foram atribuídos aos alunos desta escola”, disse.

Conforme a responsável da Escola e Coordenadora do Projecto, esse convite foi uma mais-valia para a Escola, visto que o projecto inclui conteúdos de ensino de aprendizagem para os respectivos alunos.

“O Presidente da Associação a Foca, apresentou-me o projecto como uma mais-valia em termos de ensino de aprendizagem para os nossos alunos. Este projecto inclui conteúdo de trabalhados na área de Ciências Naturais e Ciências Integradas pelo que, sendo assim, abracei a oportunidade com muito carinho, porque é uma mais-valia para a nossa Escola e não é todos os dias que encontramos uma oportunidade desse tipo”, disse.

Acrescentou ainda que “neste sentido, tentamos enquadrar a sua proposta no nosso plano de actividades para este primeiro trimestre. E questiona-se: nós podemos perguntar o que Natal tem a ver com a Água? Entretanto responde: mas se virmos a história do Pai Natal, há todo o envolvimento da neve, portanto, podemos partir do princípio que o Pai Natal pode ter utilizado a água em forma de neve para podermos sair de um lado para outro”, frisou a coordenadora do projecto.

No entanto, a Escola Básica Padre Cristiano Rodrigues, convidou para esta actividade a Escola Básica da 2ª Companhia. Os alunos tiveram a oportunidade de participarem em várias actividades, nomeadamente, jogos de Puzzle Pedestre, canções sobre a água e a própria experiência da água como se fosse a própria realidade.