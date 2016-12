Thomas Cook e Neos aumentam numero voos para Cabo Verde

21/12/2016 07:19 - Modificado em 21/12/2016 07:19

Cabo Verde recebe mais dois voos semanais da Itália e Suécia. Estas ligações aéreas estão na responsabilidade das companhias aéreas Thomas Cook e Neos. Também outras companhias aéreas ajudam a perfazer o total de 48 voos provenientes da Europa durante esta semana.

Nesta época festiva, as companhias aéreas Thomas Cook e Neos colocaram mais dois voos por semana provenientes da Itália e Suécia com destino a Cabo Verde.

O voo de Itália provém da cidade de Milão e o da Suécia, de Gotemburgo. Deste país, cerca de 210 passageiros desembarcaram na ilha do Sal na segunda-feira, enquanto que o outro voo será realizado na quarta-feira com capacidade para transportar 186 passageiros e tem como destino a ilha do Sal e Boavista, de acordo com a RCV.

A ligação Milão/ Cabo Verde mantém-se até finais de Janeiro e a ligação Gotemburgo/ Cabo Verde deve operar até meados de Janeiro.