IGAE apreende grogue produzido com substâncias cancerígenas

20/12/2016 07:37 - Modificado em 20/12/2016 15:51

A Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) apreendeu grogue que na sua produção usou substâncias cancerígenas conforme os exames laboratoriais que foram realizadas.Também apreendeu grogue que estava ser vendido por 40 escudos o litro.

A aguardente apreendida não corresponde a exigência da lei, entre os quais a não existência de menções obrigatórias na rotulagem, visto que são produtos ilegais, mas o mais grave é que “nas análises preliminares acusaram compostos cancerígenos, assim como outros que são nocivos para a saúde, como Metanol e o cobre”. O Inspector-geral da IGAE, Elisângelo Monteiro, relembra da importância da realização dos testes ao “grogue” para que haja certezas sobre a sanidade do produto.

O Inspector-geral da IGAE afirma que a situação é crítica quando encontra-se no mercado um litro de aguardente a 40$00 (quarenta escudos) e com este valor há uma acessibilidade ao grogue que “ associamos ao consumo precoce e abusivo, logo com as consequências nefastas para a saúde” assim sendo esta operação no final do ano é importante e com ênfase no álcool, frisa Elisângelo Monteiro. Este adianta que “após Dezembro de 2016, entramos no novo ano da produção da cana-de-açúcar, desta forma estamos a preparar o mercado para a recepção de produtos de qualidade e também com maior segurança para o consumidor” assegura o responsável da IGAE em entrevista à RCV.