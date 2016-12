Boavista : governo vai pagar 200 mil contos de indemnização aos donos de terrenos expropriados

O governo de Cabo Verde vai pagar cerca de 200 mil contos a titulo de indemnização aos donos dos terrenos expropriados na ZDTI de Chaves ilha da Boavista. O ministro das finanças assinou, ontem, um memorando de entendimento que coloca fim a um litígio que durava há 17 anos reconhecendo o direito de 28 pessoas a indemnização que exigiram durante todo esse tempo.

Recorde-se que o MpD , partido que suporta o governo, prometeu durante a campanha para as eleições legislativas que caso fosse governo iria pagar as indemnizações devidas pelo Estado. Olavo Correia , ministro das finanças, defendeu que o Estado deve ser uma pessoa de bem e por isso ” deve cumprir como os seus compromissos e quando não consegue negoceia. Pois o Estado não pode fugir das suas responsabilidades. O papel do Estado é de servir as pessoas e respeitar os seus direitos”. Disse que o Estado deve ser o primeiro a dar o exemplo do respeito pela lei ” por isso este acto simboliza a preocupação do governo de de respeitar as pessoas e cumprir as suas preocupações “. O ministro pediu desculpas aos lesados reafirmando que durante o próximo essa questão ficará resolvida, assim como a dos terrenos onde foi construído o aeroporto internacional da Boavista

Geraldo Almeida, advogado de defesa dos proprietários, considerou que a postura do governo inaugura uma nova era nas relações entre o governo e os cidadãos.Mas quis reconhecer a coerência do MpD que quando esteve na oposição sempre disse que se fosse governo pagaria as indemnizações devidas.