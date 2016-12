Carnaval 2017: “Não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente” – Abraão Vicente

16/12/2016 08:20 - Modificado em 16/12/2016 08:20

Os grupos carnavalescos da cidade da Praia acusaram o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas de criar grupos de elite no Carnaval. Num post na sua página do Faceboock, o Ministro da Cultura Abraão Vicente reagiu da seguinte forma: “Não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente. E não podemos aplicar os mesmos recursos e as mesmas políticas quando temos focos diferentes para cada região e para cada ilha. Por outro lado e apesar das diferenças de foco, também estamos a trabalhar noutros pacotes para apoiar o Carnaval noutros Municípios em parceria com as Câmaras Municipais”.

A decisão do Governo de atribuir uma fatia maior aos grupos carnavalescos das ilhas de São Nicolau e de São Vicente foi vista pelo grupo da Praia como uma forma de discriminação. Para os grupos Vindos do Mar, Vindos d´África, Estrelas da Marinha e Inter-vila que exigem a correcção da decisão de modo a repor a igualdade de oportunidades a todos, “o Governo deve ser um parceiro e não um criador de elites do Carnaval de primeira e de segunda”.

“Caso o Ministério da Cultura não reconheça o erro e não dialogue connosco, a Cidade da Praia não terá o Carnaval que se queria. Aliás, vamos solicitar ao Presidente da República que intervenha neste assunto para a resolução do problema”, defende o activista Vladimir Ferreira do Grupo Vindos do Mar.

O Ministro da Cultura Abraão Vicente acredita que os incentivos são atribuídos “de forma transparente e com a devida divulgação pública” com a intenção de fomentar a qualidade do produto “Carnaval” como marca turística.

Abraão Vicente esclarece na sua página do Facebook que através da Taxa do Turismo, o Governo “priorizou uma maior transferência de recursos para as ilhas onde há mais procura no sentido de se qualificar o turismo. Falamos do Sal e da Boavista. Através do Edital “Carnaval factory” priorizámos as duas ilhas onde o Carnaval se tem mostrado como um produto de qualidade para o turismo com o foco de criar postos de trabalho e qualificar o Carnaval”.

O mesmo defende que “não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente. E não podemos aplicar os mesmos recursos e as mesmas políticas quando temos focos diferentes para cada região e para cada ilha. Por outro lado e apesar das diferenças de foco, também estamos a trabalhar noutros pacotes para apoiar o Carnaval noutros Municípios em parceria com as Câmaras Municipais”.