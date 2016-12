PAICV começa a fazer TPC para reverter a 3ª posição assumida em São Vicente

13/12/2016 07:27 - Modificado em 13/12/2016 07:27

Alcides Graça, Presidente Regional do PAICV, mantém-se na cena política e apresenta a única lista candidata aos novos órgãos regionais do partido. O candidato do PAICV que deu a cara nas eleições autárquicas de 2016 em São Vicente, onde o partido assumiu o papel de terceira força política na ilha, assegura que estão a preparar o partido desde já para poderem reverter este cenário nos embates eleitorais de 2020/2021.

A eleição directa do novo líder regional do PAICV acontece no dia 18 de Dezembro e Alcides Graça assegura que esta nova temporada política será renovada e revigorada com a entrada de jovens militantes e que, pela primeira vez, a Comissão Política Regional vai ter seis mulheres na direcção, sendo uma lista renovada a 60% e adianta que “há aqui um equilíbrio muito bom entre a experiência e a juventude. No fundo, é uma lista que visa criar as condições para marcar uma nova largada do PAICV em São Vicente e preparar o partido para os embates eleitorais de 2020/2021”, refere o Expresso das Ilhas.

Todavia, Alcides Graça reconhece os maus momentos passados pelo partido após ter assumido a 3ª posição como força política em São Vicente e defende que é preciso trabalhar para mudar este quadro, sendo que deverá ser “um trabalho muito profundo que tem de ser feito sob pena de hipotecarmos as próximas eleições a nível nacional e regional”, frisa o líder da Comissão Política Regional (CPR) do PAICV. Neste sentido, o mesmo garante que as prioridades são a reorganização interna do partido, resgate dos valores “perdidos” e será necessário e fundamental ter militantes e simpatizantes de uma “cultura de disciplina partidária”.

A eleição directa do novo líder regional acontecerá no dia 18 de Dezembro sendo que marcará “uma nova largada” do partido na ilha de São Vicente, garante Alcides Graça.